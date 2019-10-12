”بيكسل بوك غو“.. لابتوب من غوغل بمزايا هائلة (فيديو)

نشر موقع 9to5Google تفاصيل مسربة عن جهاز ”كروم بوك“ الذي ستطلقه شركة ”غوغل“ في 15 أكتوبر الجاري، ويحمل اسم ”بيكسل بوك غو“ PixelBook Go.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيأتي بشاشة 13.3 بوصة بمعامل عرض 16:9 بدقة عرض 1080p أو 4K، ومزودًا بخيارات متنوعة من معالجات إنتل Core i3 وi5 وi7.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت و256 غيغابايت ذاكرة داخلية، إلى جانب كاميرا أمامية 2 ميغابكسل، ويحافظ الجهاز على فتحة السماعات التقليدية 3.5مم، إلى جانب شريحة Titan C الأمنية.

وكان تقرير الموقع التقني قد أوضح أن الطبقة السفلى لجهاز غوغل المقبل، ذات ملمس أقرب إلى ملمس الخطوط البارزة في ”حلق فمك عند لمسه بلسانك“.

ومن الواضح أن الجهاز المسربة صوره هو وحدة تجريبية وليست المنتج النهائي على أن يتم الإعلان عن إطلاق المنتج وبيعه في وقت لاحق.