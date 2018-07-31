مع إطلاق جهازها “كروم بوك”.. غوغل تسخر من أبل ومايكروسوفت (فيديو)

أطلقت غوغل أول فيديو ترويجيًا لجهازها الجديد “كروم بوك” يهاجم أجهزة منافسيها من شركتي أبل ومايكروسوفت، إذ سلط الإعلان الضوء على كل الرسائل التحذيرية في أجهزة الشركتين بشكل ساخر.

وتضمن الإعلان عددًا من الرسائل التحذيرية وشاشات الموت الزرقاء Blue Death screen، والتي اشتهرت بها أجهزة ويندوز، كما ركزت غوغل على بطء الأداء في بعض الأوقات لدى أجهزة مايكروسوفت وأبل، ولكن بعض تلك العيوب قد تمت معالجتها بالفعل، إذ تحمل أجهزة ويندوز 10 الآن مزايا الاستقبال التلقائي للتحديثات، وكذلك حماية داخلية من الفيروسات، وبالتالي فإن الإعلان لم يكن دقيقًا في تلك النقاط التي وصفها بأنها عيوب حالية.

وكشفت غوغل عبر إعلانها أن أجهزتها “كروم بوك” الشخصية تتميز بأنها تحمل بداخل نظام تشغيلها نظام حماية قوي من الفيروسات، وكذلك تحديثات تصل تلقائيًا، إضافة إلى أن الأجهزة تتمكن من تقديم أداء قوي ببطارية تكفي للعمل طوال اليوم، إلا أنها أغفلت أهم ميزة وهي بساطة التعامل مع الأجهزة وسهولة استخدامها.

ووفق مواقع تقنية، يأتي الإعلان في توقيت سليم مع عودة المدارس من جديد، بالإضافة إلى أنه يضع غوغل في منافسة مع مايكروسوفت، التي أطلقت منذ فترة قريبة جهازها الجديد Surface Go، إلى جانب التخفيضات التي تقدمها أبل على بعض سماعات Beats، مع مجموعة من أجهزتها ماك بوك الشخصية.