فجر السعيد تجري عملية جراحية جديدة في باريس

فجر السعيد تجري عملية جراحية جديدة في باريس

المصدر: محمد إسماعيل – إرم نيوز

كشفت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها ستجري عملية جراحية جديدة ستكون الرابعة منذ مرورها بوعكة صحية في شهر آب/أغسطس الماضي.

وأشارت السعيد إلى أنها ستجري العملية في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، في الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتكون العملية الأخيرة في رحلة علاجها.

وكتبت الإعلامية الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي“.

وعانت فجر السعيد من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.

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