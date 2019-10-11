فجر السعيد تجري عملية جراحية جديدة في باريس

كشفت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها ستجري عملية جراحية جديدة ستكون الرابعة منذ مرورها بوعكة صحية في شهر آب/أغسطس الماضي.

وأشارت السعيد إلى أنها ستجري العملية في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، في الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتكون العملية الأخيرة في رحلة علاجها.

وكتبت الإعلامية الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي“.

عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه… إن شاء الله تكون العمليه الأخيره … اللي يحبني يدعيلي ???????? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) October 11, 2019

وعانت فجر السعيد من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.