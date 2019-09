شاهد.. الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

View this post on Instagram

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تشارك متابعيها، أول صورة لها وهي على فراش المرض، وذلك منذ مرورها بوعكة صحية أول أغسطس الماضي. . وجاءت الصورة التي نشرتها فجر السعيد، من زيارة قام بها سمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا، حيث أعربت عن سعادتها بزيارته التي رفعت من روحها المعنوية. . يُذكر أن فجر السعيد، انتقلت للعلاج في فرنسا أول أغسطس الجاري بعد أن دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.