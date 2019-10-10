لم يف بوعوده الانتخابية.. أهالي قرية يسحلون عمدة في الشوارع بشاحنة (فيديو)

قام أهالي قرية غاضبون في المكسيك، بربط عمدتهم بشاحنة وسحبوه على طول الشوارع؛ وذلك احتجاجًا منهم على عدم تنفيذه لوعوده الانتخابية.

وأظهرت مشاهد مصوّرة للحادث، نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، لحظة اقتحام مجموعة من السكان مكتب ”خورخي لويس إسكاندون هرنانديز“ رئيس بلدية ”لاس مارغريتاس“ في ولاية ”تشياباس“ المكسيكية؛ للمطالبة بتنفيذ وعوده الانتخابية للمجتمع، ثم أخذوه بقوة من مكتبه، وربطوه بحبل في الجزء الخلفي لشاحنة صغيرة، وسحبوه على طول الطريق.

وظهر سكان القرية في مشهد آخر، وهم يجوبون أنحاء المدينة بالعمدة، بينما تندلع المشاجرات بين الحشود، قبل تدخل حوالي 40 ضابط شرطة لوقف الهجوم.

وتعرض رئيس البلدية خورخي لويس، لإصابات طفيفة، حيث ألقى خطابًا بعد الهجوم عليه بثماني ساعات، مؤكدًا أن ما تعرض له لم يرهبه، وسوف يوجه بحق المعتدين اتهامات بالاختطاف ومحاولة القتل.

وقرر السكان المحليون مهاجمة العمدة بسبب وعوده في حملته الانتخابية، غير المحققة، بما فيها أعمال إعادة إصلاح طريق محلي.

وكانت مجموعة من الرجال الغاضبين قد حطمت قبل 4 أشهر مكتب العمدة، بعدما لم يجدوه هناك.