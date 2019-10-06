اغتيال تاجر مخدرات خلال مقابلة مع صحفي أمريكي في المكسيك‎

المصدر: ا ف ب

قتل رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات بالرصاص في شمال المكسيك خلال مقابلة مع صحفي أمريكي يعمل لحساب محطة ”ناشونال جيوغرافيك“ أصيب أيضًا في الهجوم، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس حيث معدل الجريمة مرتفع جدًا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان ”قتل تاجر مخدرات مفترض عندما كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني، فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصمة له وأطلقوا النار“.

وأوضحت ”نقل الصحفي إلى مستشفى في المدينة حيث يعالج من إصابة الرصاص في الرجل“.

ونقل أفراد فريق التصوير الآخرون الذين لم يكشف عن جنسياتهم إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحافيين مع مقتل نحو مئة منهم منذ العام ألفين على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.