إطلاق جائزة عوشة السويدي للقصيدة النبطية بدورتها الثالثة
أعلن مجلس أمناء "جائزة عوشة بنت خليفة السويدي" عن إطلاق دورتها الثالثة، تحت عنوان "دستور عوشة" المنتقى من إحدى قصائدها.
جاء الإعلان خلال "ندوة الثقافة والعلوم" بمنطقة الممزر، وسيتم استقبال المشاركة في حقلي القصيدة النبطية والدراسات الأدبية في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وسيتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالجوائز في 27 يناير/كانون الثاني 2024.
وأعلنت رئيسة مجلس أمناء الجائزة، الدكتورة رفيعة عبيد غباش، خلال مؤتمر صحفي، عن انضمام الشاعرة الإماراتية مريم النقبي إلى عضوية مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب الشاعر عتيق بن خلفان الكعبي، والدكتورة فاطمة السويدي من قطر، ونادية عبدالوهاب من السعودية.
وأكدت في كلمتها الانتهاء من ترجمة نحو 20 من قصائد الشاعرة عوشة "فتاة العرب" إلى الإنجليزية، بشكل يعكس خصوصية وفرادة تجربتها الشعرية، وعمق رؤية امرأة ولدت في العام 1920.
وشهد مؤتمر الإعلان عن الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، الاحتفاء بتجربة الشاعر الإماراتي سيف السعدي، الذي ألقى مقتطفات من قصائده التي كتبها في مراحل مختلفة من تجربته الإبداعية الطويلة.