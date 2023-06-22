إطلاق جائزة عوشة السويدي للقصيدة النبطية بدورتها الثالثة

وأكدت في كلمتها الانتهاء من ترجمة نحو 20 من قصائد الشاعرة عوشة "فتاة العرب" إلى الإنجليزية، بشكل يعكس خصوصية وفرادة تجربتها الشعرية، وعمق رؤية امرأة ولدت في العام 1920.

وشهد مؤتمر الإعلان عن الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، الاحتفاء بتجربة الشاعر الإماراتي سيف السعدي، الذي ألقى مقتطفات من قصائده التي كتبها في مراحل مختلفة من تجربته الإبداعية الطويلة.