لدعمه غزة.. جون كوزاك يحصل على لقب "معاداة السامية للأسبوع"
في حملة شرسة مستمرة ضد الممثل الأمريكي جون كوزاك، الذي لا يزال مصرا على موقفه الصريح والمناصر للفلسطينيين منذ بدء حرب غزة، تم إطلاق لقب "معاداة السامية للأسبوع" عليه.
ويقف خلف اللقب منظمة "أوقفوا معاداة السامية" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى دعم إسرائيل.
ووجهت قائمة المنظمة لجون كوزاك عدة اتهامات، من بينها أنه يصف حماس بأنها "منظمة خيرية" وأن إسرائيل تدعمها.
لكن الممثل الأمريكي، أعاد تغريد منشور المنظمة ساخرا من حملتها ضده عبر حسابه في منصة "إكس"، ومعلقا: "قائمة مليئة بالأكاذيب".
واعتبر أن هذا اللقب، ومحاولة اتهامه باتهامات عدة، مجرد "محاولة للتضليل والتشتيت عن الحقيقة".
وجون كوزاك من المشاهير الأمريكيين القلة، الذين أصروا على موقفهم دون أن يرضخوا للضغوطات، إذ سبق وقال صراحة إنه "غير قلق على مشاريعه المستقبلية في هوليوود"، في إشارة إلى أنه قد يخسر فرصا في مهنته في التمثيل إذا استمر بدعم الفلسطينيين.
وعلق في منشور سابق عبر حسابه في "إكس"، والذي استثمره ليلا نهارا للتوعية بشأن حرب غزة: "أشفق على هؤلاء الأوغاد الذي يعتقدون أنني أهتم بمشاريعي المستقبلية في هوليوود بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة، نحن نرفض الكذبة القاتلة بأن أمن دولة ما يعتمد على تدمير شعب آخر".