لدعمه غزة.. جون كوزاك يحصل على لقب "معاداة السامية للأسبوع"

في حملة شرسة مستمرة ضد الممثل الأمريكي جون كوزاك، الذي لا يزال مصرا على موقفه الصريح والمناصر للفلسطينيين منذ بدء حرب غزة، تم إطلاق لقب "معاداة السامية للأسبوع" عليه.

ويقف خلف اللقب منظمة "أوقفوا معاداة السامية" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى دعم إسرائيل.

ووجهت قائمة المنظمة لجون كوزاك عدة اتهامات، من بينها أنه يصف حماس بأنها "منظمة خيرية" وأن إسرائيل تدعمها.

لكن الممثل الأمريكي، أعاد تغريد منشور المنظمة ساخرا من حملتها ضده عبر حسابه في منصة "إكس"، ومعلقا: "قائمة مليئة بالأكاذيب".