أحلام تهاجم متابعا نشر شائعة عن ألبومها
استنكرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي قيام متابع بنشر شائعة عن ألبومها الجديد "السيدة الأولى".
وهاجمت أحلام المتابع الذي كان قد أعلن عن تأجيل ألبوم "السيدة الأولى"، رسميا، وذلك لـ"أسباب خارجة عن إرادة المطربة الإماراتية"، وفق تغريدته التي نشرها عبر حسابه في منصة "إكس".
وأعادت أحلام نشر تغريدة المتابع، وأعلنت قيامها بحظره، معلقة: "قبل ما اسوي لك بلوك بس أحب أعرف كيف ماشاء الله عليك عرفت هالمعلومة، عيني عليك باردة يالله حبيبي أنت السادس اليوم".
وتستعد المطربة الإماراتية لطرح "السيدة الأولى"، وهو من فئة "ميني ألبوم"، بالتعاون مع الموسيقار السعودي طلال.
ويضم "السيدة الأولى" خمس أغانٍ، لم تكشف أحلام عن فحواها، باستثناء أغنية "السيدة الأولى"، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالله ابوراس.
ومن المقرر أن تُطلق أحلام "السيدة الأولى" يوم غدٍ الأربعاء.