أحلام تهاجم متابعا نشر شائعة عن ألبومها

استنكرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي قيام متابع بنشر شائعة عن ألبومها الجديد "السيدة الأولى".

وهاجمت أحلام المتابع الذي كان قد أعلن عن تأجيل ألبوم "السيدة الأولى"، رسميا، وذلك لـ"أسباب خارجة عن إرادة المطربة الإماراتية"، وفق تغريدته التي نشرها عبر حسابه في منصة "إكس".

وأعادت أحلام نشر تغريدة المتابع، وأعلنت قيامها بحظره، معلقة: "قبل ما اسوي لك بلوك بس أحب أعرف كيف ماشاء الله عليك عرفت هالمعلومة، عيني عليك باردة يالله حبيبي أنت السادس اليوم".