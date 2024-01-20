انهيار محمد منير في جنازة شقيقته (صور)
وثّقت صور متداولة، حزن وانهيار الفنان المصري محمد منير، على وفاة شقيقته، التي فارقت الحياة صباح اليوم السبت.
وأظهرت الصور لحظة وصول الفنان "منير" إلى مسجد الحصري استعدادا لتأدية صلاة الجنازة على شقيقته، وبدا التأثر عليه واضحا، بينما كان حاضرون يسندونه أثناء تواجده في الجنازة.
وكان الصحفي محمود موسى، قد أعلن عن وفاة سميحة أبا زيد شقيقة الفنان محمد منير.
وكتب محمود موسى منشورًا عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد شقيقة نجمنا الكبير محمد منير".