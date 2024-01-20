انهيار محمد منير في جنازة شقيقته (صور)

وثّقت صور متداولة، حزن وانهيار الفنان المصري محمد منير، على وفاة شقيقته، التي فارقت الحياة صباح اليوم السبت.

وأظهرت الصور لحظة وصول الفنان "منير" إلى مسجد الحصري استعدادا لتأدية صلاة الجنازة على شقيقته، وبدا التأثر عليه واضحا، بينما كان حاضرون يسندونه أثناء تواجده في الجنازة.