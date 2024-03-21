السيدة الحرة.. حاكمة تطوان وسيدة المتوسط

برز اسم "السيدة الحرة" في فترة حرجة بالنسبة لسيادة المغرب في نهاية القرن الـ15 وبداية القرن الـ16، مع تهديدات العثمانيين حدود المملكة شرقا من جهة الجزائر، وشنِّ البرتغاليين والإسبان هجمات متكررة على طول السواحل المغربية المتوسطية والأطلسية.

وولدت السيدة الحرة أو "الست الحرة"، بحسب المؤرخين، في شفشاون شمال المغرب نحو 1493 ميلادي، وترعرعت ونشأت في بيت والدها الأمير علي بن موسى بن راشد، مؤسس شفشاون والحفيد الخامس للشيخ عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم ضواحي العرائش.

وتعد السيدة الحرة من الشخصيات النسائية الاستثنائية التي طبعت تاريخ شمال المغرب، وخاصة مدينة تطوان التي كانت حاكمة لها لمدة 30 سنة من 1510 وحتى 1542، عندما تنازل لها أخوها الأمير إبراهيم بن علي عن حكم المدينة شمال المملكة.