سيلفستر ستالون ينعى كارل ويذرز برسالة مؤثرة (فيديو)

نعى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون مواطنه الممثل كارل ويذرز، الذي فارق الحياة عن عمر 76 عامًا.

وبث ستالون، البالغ 77 عامًا، مقطع فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام"، ناعيًا ويذرز: "لقد فقدنا أسطورة. لقد تغيرت حياتي إلى الأبد نحو الأفضل في اليوم الذي التقيت فيه بكارل ويذرز. ابقَ على قدرتك واستمر في الضرب".

وأضاف ستالون في الفيديو: "لم يكن بالإمكان تحقيق ما فعلناه في روكي بدون ويذرز. لقد كان رائعًا للغاية، صوته، حجمه، قوته، قدرته الرياضية، ولكن الأهم من ذلك، قلبه وروحه. إنها خسارة مروعة".

ولفت إلى أنه يقف من حيث يتكلم أمام لوحة فنية من مشهد من فيلم "روكي"، وهو يقاتل أبولو، مشيرًا إلى أنها وثقت إحدى اللحظات الأخيرة التي شاركها مع ويذرز داخل حلبة الملاكمة.

واختتم ستالون حديثه بالقول: "لقد كان ساحرًا، وكنت محظوظًا جدًا لأن أكون جزءًا من حياته".