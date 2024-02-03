سيلفستر ستالون ينعى كارل ويذرز برسالة مؤثرة (فيديو)
نعى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون مواطنه الممثل كارل ويذرز، الذي فارق الحياة عن عمر 76 عامًا.
وبث ستالون، البالغ 77 عامًا، مقطع فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام"، ناعيًا ويذرز: "لقد فقدنا أسطورة. لقد تغيرت حياتي إلى الأبد نحو الأفضل في اليوم الذي التقيت فيه بكارل ويذرز. ابقَ على قدرتك واستمر في الضرب".
وأضاف ستالون في الفيديو: "لم يكن بالإمكان تحقيق ما فعلناه في روكي بدون ويذرز. لقد كان رائعًا للغاية، صوته، حجمه، قوته، قدرته الرياضية، ولكن الأهم من ذلك، قلبه وروحه. إنها خسارة مروعة".
ولفت إلى أنه يقف من حيث يتكلم أمام لوحة فنية من مشهد من فيلم "روكي"، وهو يقاتل أبولو، مشيرًا إلى أنها وثقت إحدى اللحظات الأخيرة التي شاركها مع ويذرز داخل حلبة الملاكمة.
واختتم ستالون حديثه بالقول: "لقد كان ساحرًا، وكنت محظوظًا جدًا لأن أكون جزءًا من حياته".
وكارل ويذرز الممثل المولود في نيو أورليانز والمعروف بأدواره في أفلام روكي، المفترس، "توفي بسلام أثناء نومه عن 76 عامًا" يوم الخميس، وفقًا لبيان من عائلته نشره موقع "Deadline and Variety".
وفي فيلم سيلفستر ستالون الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم العام 1976، لعب ويذرز، وهو لاعب سابق في اتحاد كرة القدم الأمريكي، دور بطل الملاكمة للوزن الثقيل "أبولو كريد"، وبعد وفاته، أشادت عائلة ويذرز بنجوم الفيلم.
وفي بيانهم الذي صدر يوم الجمعة، وصفته عائلة ويذرز بأنه "إنسان استثنائي عاش حياة غير عادية. ومن خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفنون والرياضة، ترك بصمة لا تمحى ومعترفًا بها في جميع أنحاء العالم وعبر الأجيال. لقد كان أخًا وأبًا وجدًا وشريكًا وصديقًا".
درس ويذرز المسرح ولعب كرة القدم في جامعة ولاية سان دييغو. في العام 1974 تقاعد من كرة القدم الاحترافية لمتابعة التمثيل، وحصل على أدوار في الأفلام والتلفزيون.
وفي مقابلة العام 2015 مع هوليوود ريبورتر، روى ويذرز كيف حجز دور "كريد". بعد أن قرأ عن تجربة أداء أمام ستالون بدور "روكي" شعر "بلحظة من الإحراج"، ثم تذكر قائلاً: "لقد قلته له (لسيلفستر) يمكنني أن أفعل ما هو أفضل كثيرًا إذا حصلت لي على ممثل حقيقي للعمل معه.. لقد قمت بإهانة نجم الفيلم دون أن أعرف ذلك حقًا ومن دون أن أقصد ذلك".
وأضاف ويذرز أن ستالون اختاره، على ما يبدو لأن تلك الإهانة كانت من سمات شخصية "كريد". قائلاً: "أحيانًا الأخطاء هي التي تجعلك تتقدم".