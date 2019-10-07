سيارة حكومية تبيع منتجات زراعية في جامعة أردنية (فيديو)

أثارت مركبة حكومية، تبيع منتجات زراعية داخل حرم الجامعة الأردنية جدلًا واسعًا، باعتبار أن ذلك مخالف للقانون، وسط موجة سخرية رافقت الحادثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مقطعًا صوره أحد الحاضرين في المكان علق عليه قائلًا: ”الحكومة الأردنية تدمر البسطات في الطرق بسبب مخالفة القانون، بينما يقود موظف حكومي مركبة حكومية ويبيع عليها التمور داخل الحرم الجامعي“.

وقدم صاحب المقطع معلومات عن السيارة والجهة التي تملكها موضحًا أنها تتبع الجامعة الأردنية وأن قائدها كان يقوم ببيع التمر للبعض في المكان.

وطالب ناشطون من رئيس الوزراء عمر الرزاز بضرورة الايعاز للجهات الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية وعمل جولات تفتيشية لكافة الدوائر الحكومية، ومحاسبة أي موظف يخالف نظام استخدام المركبات الحكومية.

من جهتها، أوضحت إدارة الجامعة الأردنية في بيان لها أن ”السيارة الحكومية تابعة لها، حيث تبيع للموظفين منتجات من المحطات الزراعية التابعة لها وبأسعار جيدة ومناسبة لهم“.

وذكرت الجامعة في بيانها الذي تداوله الإعلام الأردني أن ”هذا الحدث لا يعد الأول، حيث يعود لسنوات، ولكن الجامعة خصصت أماكن معينة بهدف ارتياد المبتاعين لموقع معين، بدلًا من تجوال السيارة داخل الحرم الجامعي“.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت قرارًا بضرورة وقف استخدام السيارات الحكومية لأغراض خاصة، والالتزام بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية.