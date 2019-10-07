الفنانة الكويتية نورة العميري تعتذر عن تصريحات ”مستفزة“ تجاه ’’سائق أوبر‘‘ (فيديو)

ردّت الفنانة الكويتية، نورة العميري، على حملة الانتقادات الواسعة التي وُجهت لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها تسْخر فيه من سائق سيارة ”أوبر“.

ودافعت الفنانة الكويتية عن نفسها قائلًة: ’’الأعمال بالنيات والله مو قصدي أبدًا ولا شخصيتي أنا ضحكت وطلع على الموضوع سلبي.. وهذه نقطة لم أكن منتبهة لها.. والحين كل غلطة بمعلومة وما حدث سيجعلني حريصة في المرات المقبلة لأنها ليست تربيتي‘‘.

وأوضحت نورة العميري، في لقاء متلفز: ”الله لم يخلقنا ملائكة والبني آدم خطاء نحن بشر وكونك تُخطئ وتعتذر فإنه دليل على أنك شخص فاهم ودارس ومتربي“، مضيفًة أنها ظهرت لترد على الهجوم الذي وقع عليها.

وأكدت أنها ظُلمت كثيرًا بسبب الانتقادات الواسعة التي وجهت إليها، مردفًة في ردها على المنتقدين أن أي خطأ يحدث لابد أن يكون العقاب بقدره ولكن المبالغة في رد الفعل والسب والقذف والطعن في الشرف الذي وقع عليّها كان كثيرًا.

وأشارت إلى أنّ البعض وقف بجانبها وأكدوا أن هذه ليست شخصيتها، متابعة: ”أحترم من وقفوا بجانبي وأنا ما انخلقت ملاك لدي مشكلة واحدة بأنني طلعت على سجيتي وخطأي الأكبر أنني صورت السائق“.

وعن ردّ فعلها في الفيديو الذي ظهرت فيه بعد الانتقادات ضد ملابسها قالت إنّ ”رد فعلها كان بدم خفيف“، موضحًة أن المنتقدين استفزوها لأنهم سلبيون واجتزؤوا مقطعًا من الفيديو وقالوا إنها ترد عليهم بطريقة مستفزة، مضيفًة: ’’لم أقصد الرد بهذه الطريقة وكان ردي على فئة معينة‘‘.

وكانت العميري نشرت مقطع فيديو لها على ”سناب شات“ وهي في سيارة أوبر، حيث سخرت من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها؛ ما جعلها موضع نقد، ليهاجمها طيف واسع من المتابعين.

وعندما ردّت على منتقديها وقالت إنّها تمزح وإنّ السّائق تقبّل الموضوع، لم يقتنع الجمهور بمبرراتها حيث تطرق البعض للحديث عن ملابسها بطريقة ساخرة؛ الأمر الذي لم تتقبله وهاجمتهم بكلمات حادة فقالت ردًّا عليهم: ”القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم“.

يُذكر أن نورة العميري أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمرض السّرطان قبل نحو 6 سنوات، مشددة على أنّها لم تُعلن تفاصيل المرض للجمهور أو لأهلها؛ لأنّها لا تُريد أنْ يتمّ أخذ الأمر بتعاطف من أحد.