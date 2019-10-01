الفنانة الكويتية نورة العميري تتعرض لهجوم حاد بسبب تصريحات مستفزة (فيديو)

تعرضت الفنانة الكويتية نورة العميري لحملة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية؛ بعد تداول مقطع فيديو لها ردت فيه على منتقدي حديثها بسخرية من سائق سيارة أوبر.

وكانت العميري قد نشرت مقطع فيديو لها على ”سناب شات“ أثناء تواجدها في سيارة أوبر، حيث سخرت من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها؛ الأمر الذي جعلها موضع نقد، ليهاجمها طيف واسع من المتابعين.

و تقول انها تصرف على ٣ عوائل فقيره و شرت لهم بيت و درست عيالهم وش موقف هالعوائل وهم يشوفون كلامها عنهم و كأنها تذلهم على اللي سوته معهم ???????????? — ميما✨ (@Man_XQ) September 30, 2019

وخرجت الفنانة الكويتية للرد على من انتقدوها، بالتأكيد على أنها تمزح وأنّ السّائق تقبّل الموضوع، داعية إلى تقديم النصيحة بدلًا من البدء بالهجوم.

ولم يقتنع الجمهور بمبررات نورة ليزداد الهجوم عليها، وتطرق البعض للحديث عن ملابسها بطريقة ساخرة؛ الأمر الذي لم تتقبله الفنانة الكويتية.

وهاجمت الفنانة، من انتقدوا ملابسها بكلمات حادة، حيث قالت في المقطع الأخير لها ردًا عليهم: ”القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم“.

وتسببت كلمات نورة العميري في استمرار هجوم المتابعين ضدها، واتهموها بالغرور والتكبر والتفاخر بالملابس والأموال، واستدعى البعض قول جبران خليل جبران: ”لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك، حتى لا تجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي“.

يذكر أن نورة العميري، أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمرض السّرطان قبل نحو 6 سنوات، مشددة على أنّها لم تُعلن تفاصيل المرض للجمهور أو لأهلها؛ لأنّها لا تُريد أنْ يتمّ أخذ الأمر بتعاطف من أحد.