وفاة الكاتب الصحفي المصري سليمان الحكيم بعد صراع مع المرض

تُوفي الكاتب الصحفى المصري سليمان الحكيم، اليوم السبت، في أحد مشافي محافظة الإسماعيلية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت ابنته إسراء الحكيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:“بابا في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

وسليمان الحكيم، كاتب صحفي، وناقد فني، صدرت له العديد من الكتب منها:“عبد الناصر والإخوان، تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة، وأباطيل الفراعنة، ورسالة إلى الوالي، والمعاني في الأغاني، واعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالم، وشهادات في الفكر والسياسة، وغيرها الكثير“.

كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للصحافة في مصر، وترأس تحرير جريدة الجيل، وتعرض للاعتقال في عهدي الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الأسبق حسني مبارك.