مسؤول إسرائيلي: نحتاج زعيمًا فلسطينيًا يمتلك رؤية مثل أنور السادات

قال رئيس حزب ”يش عاتيد“ المشارك بتحالف ”أزرق-أبيض“، يائير لابيد، إن إسرائيل بحاجة إلى زعيم فلسطيني يمتلك رؤية مثل الرئيس المصري الأسبق ”أنور السادات“، مشيراً أنه يتوجب على إسرائيل الانتظار والتحلي بالصبر حتى يأتي زعيم فلسطيني يمتلك رؤية يمكن البناء عليها.

وأضاف لابيد، خلال مقابلة مع قناة i24news الإسرائيلية:“ أن حزبه وتحالف ”أزرق-أبيض“، متمسك في طريقة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال مؤتمر إقليمي“، مؤكدا أن تحالفه يمتلك رؤية شجاعة لتحقيق السلام.

وتابع لابيد:“ أن حزبه يمتلك شجاعة ورؤية مناحيم بيغن، لكن ينبغي التحلي بالصبر لانتظار زعيم فلسطيني لديه رؤية ووضوح أنور السادات“ مستدركا:“ لكننا لا نمتلك ذلك حتى الآن“.

وزعم المسؤول الإسرائيلي:“ أن سبب معاناة الفلسطينيين ليست إسرائيل، وإنما بسبب غيرهم من الفلسطينيين“، مضيفاً:“ نحن بحاجة للمضي قدما في الانفصال عنهم بطريقة حذرة، وسنفعل ذلك مع أشخاص يكرهوننا، لأن هناك أسطورة ”دعونا نقتل اليهود“ داخل المجتمع الفلسطيني الذي نحتاج أن نواجهه“.

وأشار لابيد إلى أنه ”سيتم تسليط الضوء على شروط خطة السلام، وإنهاء المشكلة الأمنية، وعدم تجزئة مدينة القدس واستحالة حق العودة للفلسطينيين“، مدعياً أنه:“ لا يوجد شيء اسمه لاجئين فلسطينيين وأن هذه خدعة ”.

ويائير لابيد هو سياسي وصحفي إسرائيلي، ورئيس ومؤسس حزب ”يش عاتيد“، ونائب في الكنيست الإسرائيلي، حيث انتخب للمرة الأولى للكنيست التاسعة عشرة عام 2013، ومن المقرر أن يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في نيسان/إبريل في تحالف ”أزرق-أبيض“ مع حليفه بيني غانتس، حيث يعتبر التحالف الأقوى منافسة لحزب الليكود برئاسة نتنياهو.