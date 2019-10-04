قصة السطو على مجوهرات كيم كارداشيان في باريس إلى السينما‎

وسيكون هذا الفيلم الذي يحمل اسم ”فاشن ويك“ مقتبسًا من قصص مصورة غير منشورة للكاتب الفرنسي المتخصص في هذا النوع الأدبي جوان سفار، على ما أعلن منتجو العمل.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية قد تلقت تهديدًا بمسدس بعد تقييدها داخل حمام في العاصمة الفرنسية، خلال زيارة على هامش أسبوع الموضة في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقد أوقف أحد عشر شخصًا على صلة بهذا السطو، وهي أكبر عملية من نوعها تستهدف شخصًا واحدًا في فرنسا منذ عقدين.

ورغم سلسلة توقيفات طالت عددًا من أفراد عصابات سرقة ناشطة في فرنسا، جرت استعادة قطعة واحدة فقط من المجوهرات المسروقة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للمجوهرات المسروقة خلال العملية تسعة ملايين يورو (حوالي عشرة ملايين دولار).

ويُصنف جوان سفار كأحد أبرز الأسماء في مجال كتابة القصص المصورة في فرنسا، وفي رصيده أعمال شهيرة بينها ”غانزبور“ الصادر في 2010 عن حياة المغني الفرنسي الشهير سيرج غانزبور.