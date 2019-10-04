باريس سان جيرمان يبدأ خطوات ربط ماركينيوس

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري المحلي، عرض على المدافع البرازيلي ماركينيوس تجديد عقده لعام إضافي.

وينتهي العقد الحالي لماركينيوس مع حامل لقب الدوري الفرنسي في 2022، ونظرًا لأنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، فإن ليوناردو المدير الرياضي بالنادي عرض عليه تجديد عقده الحالي.

وقال ماركينيوس، البالغ من العمر 25 عامًا، في يوليو/تموز الماضي، إنه يرغب في البقاء في سان جيرمان الذي تأقلم فيه وبات عنصرًا أساسيًا في تشكيلته الأساسية.

وكشف موقع ”Le 10 Sport“ الفرنسي حصريًا، عن أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مؤخرًا مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي وعرضت عليه تمديد عقده الحالي لعام إضافي، ليستمر في النادي حتى 2023.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع الدولي البرازيلي ليدعم دفاعات الفريق، وكذلك كان خيارًا مطروحًا على زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

يُذكر أن ماركينيوس انتقل إلى باريس سان جيرمان العام 2013، قادمًا من روما الإيطالي، ونجح في قيادته للفوز بالدوري الفرنسي 5 مرات متتالية.