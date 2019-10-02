5 تصريحات صادمة أدلى بها مؤسس ”فيسبوك“ في تسريبه الصوتي‎

كشف تسريب صوتي لمؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربيرغ عن آراء وتصريحات نارية أدلى بها خلال جلستين حواريتين مع موظفيه تم إجرائهما خلال يوليو الماضي، وفقًا لما نشره موقع ”ذا ڤيرج“ التقني.

وإليكم تاليًا أبرز تلك التصريحات:

”لن أتردد عن إقامة دعوى ضد حكومتنا“

جاء هذا التصريح خلال إجابة زوكربيرج عن سؤال أحد الموظفين بخصوص رؤيته حول الدعوات المتكررة المطالبة بتفتيت كيان فيسبوك العملاق إلى شركات ضئيلة مستقلة.

وأوضح مارك أن العديد من المشرعين والسياسيين، ومن بينهم المرشحة للرئاسة الأمريكية السيناتور اليزابيث وارين يرون أن تكتل الشركات في كيان مثل فيسبوك يهدد المنافسة داخل السوق، لذلك في حال ربحت الانتخابات الرئاسية، لن يتردد عن إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة لدحض ذلك القرار والمحاولات، على الرغم من أن الوقوف في موقف قضائي ضد الحكومة الأمريكية يؤسفه كثيرًا.

وأوضح مارك أن القرار يعتبر في غير محله تمامًا، لأنه سيبطئ من الجهود المبذولة لمواجهة الظواهر السلبية على خدماتها الاجتماعية مثل الشائعات والأخبار المغلوطة، وكذلك المحتوى العنيف، موضحًا أن كيان فيسبوك العملاق سيجعل الجهود المبذولة تتضاعف، وبالتالي سيكون من السهل أيضًا تطبيق وتشغيل الأدوات والوسائل التي يتم ابتكارها وتطويرها.

”ما ننفقه لمواجهة الظواهر السلبية على متن شبكتنا يفوق عوائدهم بالكامل“

جاء هذا التعليق من جانب زوكربيرج كجزء من رؤيته حول كيفية مواجهة تويتر للظواهر السلبية مثل الشائعات والمحتوى العنيف والمضلل، فعلى الرغم من اختلاف مستوى الانتشار وكثافة المحتوى، إلا أن نوعية المحتوى المزعج على متن المنصتين متشابهة، وكان هذا جزء من رد مؤسس فيسبوك على مسألة رؤيته حول وضع فيسبوك من مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة وسط الشبكات الاجتماعية المختلفة.

”تيك توك تفوق على إنستغرام في الهند“

كان ذلك أحد التصريحات الملفتة للنظر في التسريب الصوتي المنشور، حيث أوضح زوكربيرج أن التطبيق الصيني الشهير تيك توك، المملوك لشركة BeyteDance، يعتبر أول تطبيق صيني يتمكن من تحقيق انتشار عالمي وجذب الجمهور إليه خارج الحدود الصينية، ويرى أن تبويب Explore داخل إنستغرام في شكله الجديد الذي يتم تطويره حاليًا ليركز أكثر على الستوريز، سيتمكن من المنافسة بقوة، إلى جانب التطبيق الذي تجربه الشركة تحت اسم Lasso في المكسيك وبعض الدول حيث لم يحقق تيك توك انتشارًا قويًا بعد.

”من غير المنطقي تلبية طلبات جميع الحكومات فيما يخص استجوابي حول كامبريدج أناليتكا“

كان هذا التصريح جزءًا من تعليق مارك على سؤال وجهه أحد الموظفين حول رفضه الظهور في جلسات استجواب بعض الدول وعلى رأسها بريطانيا العام الماضي.

يرى زوكربيرج أن الظهور في كل جلسة استجواب تعقدها حكومة دولة، سيجعل المشكلة تتفاقم وسيسلط ضوء الإعلام عليها أكثر فأكثر، وحينها ستصعب مواجهتها وحلها لأنها ستصبح وقتها أزمة كبرى، ولكن في نفس الوقت أكد أنه لبّى بكل ترحيب طلبات الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي بخصوص استجواباتهما حول واقعة كامبريدج أناليتكا، وأوضح خلالها كافة جوانب الأمور، من ثم أصبح لابد من الوقوف وقفة حاسمة مع فريق فيسبوك للتصدي لتكرار مثل تلك المشكلات في المستقبل عبر اتخاذ إجراءات ووضع أساليب عملية للتطبيق.

”دون سيطرتي على اتخاذ القرار، لكنت الآن بالتأكيد قد تمت إقالتي منذ زمن بعيد“

وكان ذلك تصريحًا قويًا من جانب زوكربيرج فيما يخص رغبته المستمرة في السيطرة على كافة مواضع اتخاذ القرار في شؤون فيسبوك المختلفة، وذلك لأنه يرى أنه منذ بداية الشركة في 2006 ورفضه صفقة استحواذ ياهو على فيسبوك مقابل مليار دولار، وتخلي إدارة الشركة بالكامل عنه ورحيلهم دفعة واحدة وبقائه وحيدًا يقاوم ويحاول الصمود والمضي بالشركة وتطويرها وحده، جعله يتأكد من أن وضعه سلطة اتخاذ القرار والقطاع الأكبر من قوة التصويت على إجراءات وقرارات الشركة هو خيار سليم، لأنه دائمًا يرى الأمور من زاوية قد لا يراها غيره.

وفي نفس الوقت يحاول التأكد من قدرة الشركة على الاستمرار في المنافسة والريادة رغم كل الظروف، مشيرًا إلى خسارة الشركة العام الماضي 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ثلثا ما خسرته الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبرى في القرن الماضي.