”زوكربيرج“ يتعهد بخوص معركة ضد محاولة واشنطن تفكيك ”فيسبوك“

تعهد مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك ”خوض معركة“ لمحاربة محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك عملاق وسيلة الإعلام الاجتماعي الأكثر انتشارًا، بحسب تقرير صدر، اليوم الثلاثاء بناء على تسجيل صوتي تم تسريبه.

ونشر موقع أخبار التكنولوجيا ”ذي فيرج“ تسريبًا لأقوال زوكربيرج خلال اجتماع لموظفي ”فيسبوك“ في شهر تموز/يوليو الماضي، حين قال إنه سيتحدى هذه الجهود، مكررًا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتطرق زوكربيرج على وجه التحديد إلى خطة السناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديموقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وقال في هذا السياق إنه ”إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية“.

وأضاف زوكربيرج أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار، وتابع: ”ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها“.

كما تطرق زوكربيرج إلى العملة الرقمية المخطط لها على فيسبوك (لييرا)، لافتًا إلى أنه لا يزال متفائلًا بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

من جهة أخرى، أكد أن ”فيسبوك“ تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق ”تيكتوك“ لوسائل التواصل الاجتماعي السريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وأشار إلى أنه ”لدينا منتج يسمى (لاسو)، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك“.

وتابع: ”نحاول أولًا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق (تيكتوك) منتشرًا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير“.