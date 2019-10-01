ضبط سجين هارب منذ 17 عامًا في مكان غير متوقع (صور)

ضبطت سلطات الأمن في الصين، سجينًا هاربًا من العدالة منذ 17 عامًا، بعد أن عثرت على أدلة تشير إلى وجوده داخل كهف في إحدى سفوح جبال مقاطعة ”يوننان“ جنوب الصين، بالقرب من مسقط رأسه.

ورصدت طائرة بدون طيّار تتبع للشرطة، قطعةً زرقاء من الصلب بين الأشجار في الغابة، وعندما جاءت بمشهد فاحص وأقرب للمكان، عثرت على قمامة وحطام حول مدخل كهف صغير، بحسب صحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية.

وصعدت الشرطة للموقع، لتعثر أخيرًا على السجين الهارب ويُدعى سونغ جيانغ، حيث كان أشعث الشعر وغير مرتب، بعد سنوات من العزلة في كهف لا يتعدى مساحته المتر ونصف المتر.

وأخبر جيانغ الشرطة أنه يكافح من أجل البقاء، من خلال جمع المياه من مجرى قريب، وطبخ الطعام على نيران يوقدها.

وكان جيانغ 63 عامًا قد سجن لإدانته بجريمة الاتجار بالبشر، وتمكن في عام 2002 من التملص من الشرطة والفرار.