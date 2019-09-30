دبلوماسيون أجانب: الصين زادت عدد قواتها في هونج كونج إلى المثلين

قال رؤساء بعثات دبلوماسية أجانب ومحللون أمنيون إن الصين زادت في تكتم عدد قواتها الأمنية في جزيرة هونغ كونغ إلى أكثر من المثلين وذلك في أكثر خطوة مثيرة تتخذها بكين إلى الآن لمواجهة احتمال تفاقم الاضطرابات في هذا المركز المالي العالمي.

وفي الشهر الماضي نقلت الصين آلاف القوات عبر الحدود إلى المدينة المضطربة التي اجتاحتها الاحتجاجات منذ يونيو حزيران. ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) العملية بأنها ”تغيير“ روتيني للقوة البسيطة التي احتفظت بها الصين في هونغ كونغ منذ استلام المدينة من بريطانيا عام 1997.

وبعد ذلك بشهر، قال سبعة رؤساء بعثات قنصلية من آسيا والغرب إنهم متأكدون من أن انتشار القوات الذي تم في أواخر أغسطس/ آب لم يكن تبديلًا على الإطلاق بل كان تعزيزًا.

وقال ثلاثة من رؤساء البعثات إن عدد أفراد الجيش الصيني في هونغ كونغ زاد إلى أكثر من الضعف منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو/ حزيران.

وقدروا عدد أفراد الجيش الصيني بما يتراوح بين 3000 و5000 في الشهور التي سبقت التعزيز وقدروا العدد بما يتراوح بين عشرة آلاف و12 ألفًا الآن.

ونتيجة لذلك، يعتقد رؤساء البعثات أن الصين حشدت أكبر قوة عاملة لها إلى الآن في هونغ كونغ وتتكون من جيش التحرير الشعبي الصيني وأفراد مكافحة الشغب الآخرين والمعدات.

ومما له أهمية، يقول خمسة من رؤساء البعثات القنصلية إن التعزيز يضم عناصر من الشرطة المسلحة الشعبية وهي قوة شبه عسكرية لمكافحة الشغب والأمن الداخلي لها قيادة منفصلة عن قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني. وإلى الآن لا يعرف الناس في هونغ كونغ بوجود الشرطة المسلحة الشعبية في الجزيرة.