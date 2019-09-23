والدة الفنان أحمد عبدالله لـ ”إرم نيوز“: لن أسمح بحبس ابني

تدخلت حنان البمبي، والدة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، وأرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، في النزاع القضائي الذي يخوضه ابنها مع زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، مؤكدًة أنها لن تسمح بحبس ابنها مهما كلفها ذلك من ثمن.

وكشفت في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أنها اضطرت لعرض منزلها الذي عاشت فيه للبيع لكي تسدد حقوق سارة نخلة، ومنها المبلغ الذي حُكم على ابنها بالسجن عامين بسببه، والذي تدعي زوجته سارة أنه حقها.

وقالت البمبي إنها ستدفع لزوجة ابنها مبلغ 800 ألف جنيه، لحمايته من الحبس، منوهًة إلى أنها ستبحث عن منزل آخر أقل في الإمكانيات رغم أن هذا سيكلفها عناء ومشقة في معرفة جيران جدد ومكان مختلف.

من جانبها قالت الفنانة السورية سارة نخلة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إن المبلغ الذي أخذت بسببه حكمًا ضد زوجها أحمد عبدالله محمود يُقدر بـ200 ألف جنيه، مشددًة على أن هذا حقها كونه من أموالها الخاصة التي دفعتها لزوجها مقابل إيصال أمانة.

ولفتت إلى أن حقوقها في هذا الحكم لا تتعدى 200 ألف جنيه وليس 800 ألف جنيه كما تدعي والدة زوجها حنان البمبي، مؤكدًة أن حقوقها الزوجية ستحصل عليها بعد الطلاق لأنها ما زالت زوجته ولم يقع الطلاق بينهما.

وكانت محكمة جُنح 6 أكتوبر المصرية أيدت حكمًا بحبس أحمد عبد الله محمود، عامين مع الشغل لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، بتهمة خيانة الأمانة بشأن ”إيصال أمانة“ قيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة يوم الـ27 من شباط/ فبراير المقبل.