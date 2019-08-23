سارة نخلة: سأعتزل الفن في هذه الحالة.. وادعاء المرض لكسب الجمهور ”رخص فني“ (فيديو إرم)

قالت الفنانة السورية سارة نخلة إنها استمتعت بمشاهدة فيلمي ”الفيل الأزرق 2″ و“ولاد رزق 2“ لأن كل منهما يحتوي على جميع العناصر التي تؤدي إلى النجاح من حيث الممثلين والإخراج والتصوير والقصة.

وأوضحت في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ أن ”ولاد رزق 2“ تميز بوجود أكثر من نجم كضيوف شرف، ما أدى إلى زيادة الجذب الجماهيري له، بالإضافة إلى المؤثرات البصرية والصوتية التي كان لها تأثير كبير في الإندماج مع العمل.

وأضافت النجمة السورية أن دور الفنانة هند صبري في ”الفيل الأزرق 2“ من أكثر الأدوار صعوبة وقد استطاعت أن تجسده بنجاح، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم الأدوار المعقدة حتى لو كان الدور صغيرًا، لأن تقييمها للدور يكون على أساس تأثيره في السياق الدرامي فقط.

وتابعت نخلة أنها ستتخذ قرار الاعتزال في حالة واحد فقط، وهي الدخول في علاقة رومانسية حقيقية ورغبتها في تكوين أسرة صغيرة، لافتة إلى أن هناك العديد من الأدوار التي تتمنى أن تقدمها قبل الاعتزال مثل شخصية بنت البلد المصرية، سواء فلاحة أو غجرية أو في الحارة.

وعن رأيها في ادعاء بعض الفنانين بأنهم مرضى أو إعلانهم الاعتزال لكسب المزيد من الجمهور، قالت الفنانة السورية سارة نخلة إن ادعاء المرض أسلوب رخيص لا يلجأ إليه الفنانون الكبار لأن لديهم جمهورهم ورصيدهم الفني الكبير، مؤكدة أن جميع الفنانين الذين قرروا الاعتزال سيعدلون عن هذا القرار لأن الاعتزال دائمًا يأتي في لحظات ضعف، ويتغير الحال فور مرورها.