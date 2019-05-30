في عيد ميلادها.. سارة نخلة تكشف ”الجانب المظلم“ في حياتها

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة عن الجانب المظلم من تجربتها الحياتية التي مرت بها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ29، مؤكدة أن الزواج ”مؤسسة فاشلة في الحياة“، وأنها حذفت عددًا من أصدقائها بعدما تعرضت للخيانة وقررت الاحتفاظ بكلب.

ونشرت ”نخلة“ منشورًا مطولًا عبر حسابها على ”إنستغرام“ كتبت فيه: ”قررت فيها [السنة الجديدة] الكثير من القرارات الجديدة، حذفت أصدقاء من حياتي كنت أظنهم الأقرب ولكنهم خدعوني، ومشيت من حياة أشخاص كنت أظنهم الأنظف ولكنهم صدموني“.

يذكر أن سارة نخلة، مرت بتجربة زواج فاشلة من الفنان المصري أحمد محمود عبدالله، وأقامت عليه دعوى نفقة زوجية، بعدما امتنع عن الإنفاق عليها، كما رفعت دعوى طلاق للضرر، ودأبت على مهاجمته في أوقات متكررة واتهمته بأنه ظلمها.

على الجانب الآخر، تخوض سارة نخلة سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ”حكايتي“، وتتعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من النجوم، منهم ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.