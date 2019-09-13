بادرة حسن نية.. الصين تعفي منتجات أمريكية من الرسوم الجمركية

المصدر: ا ف ب

أعلنت بكين، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعفاء بعض المنتجات الزراعية الأمريكية، منها لحوم الخنزير والصويا، من الرسوم الجمركية، في بادرة حسن نية إضافية، في الوقت الذي يتوقع أن تجري بكين وواشنطن مباحثات تجارية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ”أن الصين تشجع المؤسسات المعنية بشراء كمية معينة من الصويا ولحوم الخنزير من الولايات المتحدة“.

ويندرج هذا الإعلان في خطوات ترمي إلى التهدئة بين أول دولتين عظميين في العالم أطلقتا العام الماضي حربًا تجارية ترجمت بتبادل الرسوم الجمركية على مبادلات ثنائية بمئات مليارات الدولارات.

كما يأتي الإعلان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، تأجيل رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، التي تمثل 250 مليار دولار من الواردات السنوية، إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي اليوم نفسه أعلنت الصين أول إلغاء للرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات القادمة من الولايات المتحدة اعتبارًا من 17 أيلول/سبتمبر الجاري ولمدة عام.

وقالت الوكالة إن الصين ”ترغب في أن يحترم الجانب الأمريكي وعوده (…) ويؤمن الشروط المناسبة للتعاون في مجال الزراعة“.

وكان ترامب قد اتهم بكين مرارًا بعدم الوفاء بوعودها بزيادة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية لخفض العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين.

والمزارعون الأمريكيون – الذين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة لترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 – الأكثر تضررًا جراء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ويتوقع أن يلتقي مفاوضون من البلدين في واشنطن مطلع الشهر المقبل.

وقالت إدارة ترامب، أمس الخميس، إنها ترغب في إحراز ”تقدم ملموس“ في المفاوضات المقبلة.