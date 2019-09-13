ترامب: بايدن سيكون المرشح الديمقراطي للرئاسة في حال لم يقترف ”خطأ كبيرا“‎

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنّ نائب الرئيس السّابق جو بايدن سيتفوّق على منافسيه الديمقراطيّين ليُصبح مرشّح حزبه للانتخابات الرئاسيّة لعام 2020 في حال لم يقترف ”خطأ كبيرًا“.

وقال ترامب لصحفيّين قبل مغادرته إلى مدينة بالتيمور قرب واشنطن: ”أعتقد أنّ بايدن سيتوصّل إلى ذلك في حال لم يقترف خطأ كبيرًا“.

وكان الرئيس الجمهوري يتحدّث قبل ساعتين من بدء المناظرة بين عشرة مرشّحين للانتخابات التمهيديّة الديمقراطيّة. ويتصّدر بايدن السّباق، يليه السناتور المستقلّ بيرني ساندرز والسناتورة إليزابيث وارن.

وقال ترامب: ”سيكون واحدًا من هؤلاء الثلاثة“، مشيرًا إلى أنّه سيُشاهد إعادة بثّ للمناظرة بعد خطابه في بالتيمور.

وأضاف الرئيس أنّ هؤلاء المرشّحين هم في المقدّمة ”لكن في السياسة لا نعلم أبدًا“ ما قد يحصل، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء ”مختلفون جدًا“ عن بعضهم.

وسخر ترامب مرارًا من بايدن، ولقبّه بـ“جو النعسان“.

ويبدأ موسم الانتخابات التمهيديّة في الحزب الديمقراطي فقط بجدّية في مؤتمرات أيوا الانتخابيّة في شباط/فبراير المقبل. ويتساءل بعض المحلّلين عما إذا كان بايدن (76 عامًا) يملك القدرة على التحمّل للبقاء في المقدّمة.