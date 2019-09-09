بـ“تسجيل صوتي“.. ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها الإعلام

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد السبب الحقيقي وراء اعتزالها العمل الإعلامي، بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة والهجوم ضدها.

ونشرت ريهام رسالة صوتية لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ قالت فيه إنه إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج، ومن أجل تحذير الناس لمن يملكون حالات مشابهة، ولكن حتى إذا كان أهله يعلمون بحالته فستلقى اتهامًا بأنها فضحته والسبب في ذلك هو ”الجهل“، على حد قولها.

وفي سياق حديثها عن سبب اعتزالها الشاشة، قالت إنّ ”سوء النيّة المتكرر، وفقدان الثقة في كل شيء، حتى أصبح كل شيء لا يعجبنا“، هو ما دفعها للابتعاد عن الإعلام، حيث تواجه دائمًا انتقادات تتعلق بحالات مرضيّة أو أخرى إنسانية تظهر عبر برنامجها سرعان ما تثير الجدل، باعتبارات استغلال المرضى أو التشهير بمجرمين.

وقالت ”سعيد“ إنّ الأمثلة الحيّة التي تعرضها دائمًا في برنامجها تمثل مدرسة إعلامية تسمى ”التليفزيون الواقعي“، لكنّها اصتدمت بما سمته ”عدم وعي وجهل جماهيري“، مستشهدة بأمثلة لمقدمي برامج أمريكية ممن يعرضون حالات مختلفة مثل أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس.

وكانت الإعلامية المصرية قررت اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيًا، بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة وصدور قرار بمنعها من مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين المصريين.

وقرر مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، وقف ريهام سعيد، وبرنامجها ”صبايا“، على خلفية الأزمة نفسها.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.