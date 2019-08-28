منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام مدة عام‎

منعت السلطات المختصة المصرية يوم الأربعاء، الإعلامية المصرية ريهام سعيد، من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام، بسبب تهكمها وسخريتها من أصحاب السمنة، ما تسبب بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت حد المطالبة بمحاكمتها.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا بحظر الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انعقدت برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لمناقشة ما أسفرت عنه تحقيقات لجنة الشكاوى بعدد من المخالفات الإعلامية المتنوعة، التي وردت إلى اللجنة خلال الأيام الماضية.

وقال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صالح الصالحي، في تصريحات له، إن الاجتماع ناقش عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الشكاوى خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن المجلس سيعلن عن تفاصيل الاجتماع كاملة، التي قرر فيها إيقاف الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام.

وفي وقت سابق، قرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج ”صبايا“ المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقًا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.

وأشارت النقابة، إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.

وأثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حلقة برنامجها ”صبايا“، على شاشة ”الحياة“ يوم الأربعاء الماضي، بسبب سخريتها وانتقادها أصحاب السمنة المفرطة.

وقالت في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.

وتابعت: ”منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك“.