تمساح نهر يسبح ببقرة كاملة في فمه (فيديو)

رصدت كاميرا لراكب طائرة عمودية ”هليكوبتر“ صورًا لتمساح ضخم بطول 4 أمتار تقريبًا يقطع نهرًا، وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه ممسكًا بها بفمه، في المقاطعة الشمالية في أستراليا.

وقال ملتقط الصور ويدعى ميك استنس، إنه شاهد ومن معه في الطائرة التمساح بوضوح وهو يسحب البقرة، لافتًا إلى أن التمساح ”كان جائعًا جدًا، كما أنه بدا سعيدًا للغاية بصيده الثمين“.

وأضاف إستنس أن ”جيفة هذه البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها.

وتظهر الصور التمساح سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب الجيفة إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.

يذكر أن ذلك النوع من الأبقار يتراوح وزن الإناث البالغة فيه نحو 600 كيلو جرام، ويصل وزن الذكور إلى 1100 كيلو جرام.