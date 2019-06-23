أستراليا.. تعويض مالي كبير لرجل أجبرته الشرطة على التعري في الشارع‎

قضت محكمة سيدني بتعويض أسترالي 112 ألف دولار، بعدما فتشته الشرطة تفتيشًا غير قانوني.

وأُجبر ”ستيفن عطا الله“ (53 عامًا) على خلع ملابسه وفضح عورته، وسط أحد الشوارع خلال مواجهة مع الشرطة في آذار/ مارس عام 2015.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، رفع ”عطا الله“ دعوى قضائية ضد الدولة، متهمًا الشرطة باعتقاله غير المشروع والاعتداء والضرب.

وكشفت وثائق المحكمة أن ”عطا الله كان جالسًا في شارع بورك في منطقة دارلينغ هيرست الأسترالية، قبل أن يقترب منه 3 ضباط لسؤاله عما كان يفعله“.

وادعت كبيرة الضباط الشرطية كورتني كروكشانك أنها ”وجدت أنه من الغريب أن عطا الله كان يتجول في ذلك الجزء من المدينة، بعد أن أخبرهم أنه يعيش في منطقة ذا روكس وكان في طريقه إلى المنزل“.

وأشارت الشرطة، إلى أنه ”كان في منطقة معروفة بالدعارة وتهريب المخدرات، وأن كرويشانك ظنت أنه يحمل مخدرات“.

وعندما طلب الضباط تفتيشه، رفض ”عطا الله“ مما أدى إلى تفتيشهم له وإجباره على التعري في الشارع بالقوة، قبل اعتقاله بتهمة إعاقة الشرطة.

ورغم عدم عثور الشرطة على محظورات في التفتيش الأول، أجرى الضباط عملية تفتيش ذاتي لجسد عطا الله للمرة الثانية عندما وصل إلى مركز شرطة ”كينجز كروس“، لكن لم تعثر الشرطة على أي شيء أيضًا.

وخلال المحاكمة، انتقد القاضي فيليب تايلور، الضباط، بسبب افتراضهم أن عطا الله كان يخفي مخدرات بناءً على وجوده في مكان ما.

وقال إن ”التفتيش الذاتي يوضح أن ضباط الشرطة الإسترالية، استخدموا أكثر من سلطاتهم خرقًا للخصوصية دون أدنى مبرر“.