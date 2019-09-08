توقيع اتفاقية تبادل تجاري بين الأردن وفلسطين

وقّعت الأردن وفلسطين، اتفاقية للتبادل التجاري، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، بحسب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري.

وقال العطاري لـ“إرم نيوز“، إن الاتفاقية جاءت في إطار العمل على التحلل من تبعية الاقتصاد الفلسطيني، والذهاب للعمق العربي لتحقيق الانفكاك عن دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية والجهات الاقتصادية الفلسطينية تسعى إلى وصول حجم التبادل التجاري الفلسطيني الأردني، خلال العام الجاري لـ 300 مليون دولار.

وأضاف العطاري أن“الاتفاقية تهدف لتشجيع وتطوير التعاون في كافة مجالات التجارة وتبادل المعلومات التجارية وقوانين وأنظمة الاستثمار والخبرات للجانبين“، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت أنها وضعت خططًا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، فيما يطالب الفلسطينيون بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.