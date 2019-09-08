العجز التجاري لمصر يتراجع إلى 3.38 مليار دولار في يونيو‎

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن العجز التجاري تراجع 21.9 % إلى 3.38 مليار دولار في يونيو/ حزيران مع صعود الصادرات 4.3 % وهبوط الواردات 13 %.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير/ شباط من 2.20 مليار قبل عام.

وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير شباط من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4 % والحديد والصلب بنسبة 37.3 %.

ويأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولاسيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.