”إعمار مصر“ توقع اتفاقًا مبدئيًا لتسوية نزاع حول أرض مشروع بالقاهرة

أفادت صحيفة ”الشروق“ المصرية، اليوم الأحد، أن إعمار مصر للتنمية، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية، أكبر مطور عقاري مدرج في بورصة دبي، وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع النصر للإسكان والتعمير بشأن نزاع أرض مشروع ”أب تاون كايرو“.

وقالت الصحيفة على لسان المستشار القانوني لشركة النصر للإسكان تعليقًا على الاتفاقية إنها ”تتضمن وقف الإجراءات القانونية بين إعمار مصر والنصر للإسكان“.

وأضافت: ”تقدمت الشركتان الأربعاء الماضي بطلب مشترك لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي للمطالبة بتعليق إصدار أية أحكام قضائية لمدة شهر تبدأ من الثلاثاء الماضي لحين إتمام التسوية بين الطرفين“.

ولم يتسن الاتصال بإعمار مصر للحصول على تعقيب.

ويقع مشروع أب تاون كايرو على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة، وهو من أكبر مشروعات الشركة في مصر، بجانب مشروع ”مراسي“ على ساحل البحر المتوسط.

وبحسب الصحيفة، يتضمن اتفاق التسوية المبدئي ”قيام إعمار بالسداد النقدي لصالح النصر للإسكان مقابل حصولها على مهلة زمنية لاستكمال مشروع أب تاون كايرو“.

وتواجه إعمار مصر نزاعًا قانونيًا آخر بشأن جزء من أرض مشروع ”مراسي“ مع رجل أعمال يزعم ملكيته لأكثر من 400 فدان من أرض المشروع.

وتبرعت إعمار مصر في أبريل/ نيسان بمبلغ 878 مليون جنيه (53.4 مليون دولار) لصالح مشروعات تنفذها الحكومة المصرية، في حين تكبدت الشركة خسارة بقيمة 324.3 مليون جنيه في الربع الثاني من العام، مقارنة مع صافي ربح 598.5 مليون جنيه قبل سنة.