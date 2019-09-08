هيونداي تطلق روبوتًا لحماية العاملين في صناعة السيارات من آلام الظهر (فيديو)

أطلقت شركة هيونداي الكورية، روبوتًا جديدًا في صورة حقيبة ظهر، يحمل اسم VEST، لتقليل احتمالية إصابة العاملين في قطاع صناعة السيارات بالإرهاق والإصابات الجسدية المختلفة، وفقًا لما نشره موقع CNET التقني.

وأشارت الشركة إلى أن الروبوت يزن 2.5 كيلوغرام، وهو أقل بنسبة تتراوح بين 22% إلى 42% عن مختلف أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الظهر، وذلك كي يتيح حرية في حركة العاملين لفترات طويلة في وضع الوقوف أسفل عملية تجميع وتركيب السيارات الجديدة في المصانع.

وأوضحت الشركة أنها وضعت روبوتها الجديد في عملية تجريبية داخل مصنعين من مصانع هيونداي في الولايات المتحدة، وقد حققت معدل نجاح مبهرًا في مساعدة العاملين والدفع بمعدلات إنتاجيتهم لمستويات عالية.

ومن المتوقع أن تصل حقيبة الروبوت الجديدة إلى الأسواق في ديسمبر من العام الجاري، بسعر 5000 دولار، وذلك أقل من المنتجات المنافسة بنسبة 30%.