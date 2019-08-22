مصادر: أمريكا وطالبان تضعان اللمسات النهائية على اتفاق السلام

قالت حركة طالبان ومسؤول أمريكي كبير إن مسؤولين من الولايات المتحدة وطالبان استأنفوا محادثات السلام في قطر، اليوم الخميس، للتوصل لاتفاق يمكن القوات الأمريكية من الانسحاب من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

كما أشار متحدثان باسم طالبان إلى أنّ جولة المحادثات التاسعة بين ممثلين عن الحركة والولايات المتحدة بدأت مساء اليوم الخميس.

وذكر مسؤول أمريكي كبير مطلع على المفاوضات أنّ ”الاجتماع المهم للاتفاق على التفاصيل الأدق بدأ“ في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن ”خليل زاد سيبلغ كبار القادة الأفغان عن اتفاق السلام ثم يضع اللمسات النهائية على إعلان نهاية الحرب في أفغانستان“ في إشارة إلى مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي يسعى لإعادة انتخابه في سبتمبر/ أيلول، اليوم الخميس، إن الحكومة الأفغانية ستكون حاضرة في أي مفاوضات سلام محتملة مع طالبان لدى انتقال الجانبين لمرحلة أخرى من عملية السلام.