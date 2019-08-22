الكونغرس: تريليون دولار عجز موازنة الولايات المتحدة 2020

توقع الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، بلوغ العجز في ميزانية الولايات المتحدة، تريليون دولار في السنة المالية القادمة 2020، و960 مليارًا للعام المالي الجاري.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة، مطلع تشرين الأول أكتوبر من كل عام، حتى نهاية أيلول سبتمبر من العام التالي له.

تأتي توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس التي أعلنها في تقرير، على الرغم من تعهدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية، بتحقيق موازنة بين الإيرادات والنفقات، وسداد جزئي للدين العام.

وينظر مسؤولون وخبراء اقتصاد أمريكيون، إلى أن العجز المتوقع للعامين الجاري والمقبل مرتفع، ويسير في اتجاه غير مستدام للولايات المتحدة.

وذكر المكتب في تقريره، أنه رفع تقدير عجز ميزانية العام الجاري، بمقدار 63 مليار دولار عن توقعات سابقة إلى 960 مليار دولار.

وتوقع فيليب سواجل، مدير مكتب موازنة الكونغرس، أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019، سيضيف عجزًا بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.

والشهر الماضي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين، على موازنة تعزز الإنفاق الفيدرالي بمليارات الدولارات، وتعلّق العمل بالسقف المحدد للدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر سواجل، أن زيادة الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود، سيضيف عجزًا بقيمة 255 مليار دولار، بينما سيرتفع الدين العام الأمريكي خلال السنوات المقبلة بسبب الشيخوخة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وزاد: من أجل وضع الولايات المتحدة على مسار صحيح، سيتعين على المشرعين زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق أو الجمع بين الطريقتين.

وتوقع تقرير اليوم أن يظل معدل البطالة قريبًا من مستواه الحالي البالغ 3.7% حتى نهاية 2020، ثم يرتفع إلى 4.6% بنهاية 2023.