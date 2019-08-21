شاب يقتحم خشبة المسرح لتقبيل يد راشد الماجد (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اقتحام شاب لخشبة المسرح في حفل الفنان السعودي راشد الماجد، في لندن، لتقبيل يديه ورأسه.

وصعد الشاب الذي كان يقف قرب خشبة المسرح في محاولة لتقبيل يد راشد الماجد، وهو ما أوقف الحفل عدة دقائق رفض خلالها الفنان ما يفعله الشاب.

وبعدها أقدم الشاب على تقبيل رأس ”الماجد“ إلا أن الفنان أبعد رأسه، وأعرب عن اعتزازه بما يفعله وقام باحتضانه.

وعندما صعد رجال الأمن إلى المسرح للتعامل بقوة مع الشاب تدخل الماجد وطالبهم بحُسن معاملته.

وعلق راشد الماجد على ما حدث مع الجمهور بجمل فكاهية، حين قال: ”عسى ما خرب شعري وأشوي، ما صار لي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس، الحمد لله جت سليمة“.