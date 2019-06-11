راشد الماجد يحيي حفلًا ضمن ”موسم جدة“ بالسعودية

تحتضن مدينة جدة السعودية، حفلًا غنائيًا للفنان السعودي راشد الماجد، الشهر المقبل، وفق ما أعلنته شبكة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء.

وشاركت الصفحة الرسمية لموقع روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: ”جدة غير مع الفنان الكبير راشد الماجد، ليلة استثنائية ضمن حفلات موسم جدة“.

كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير ????????????

ليلة استثنائية ضمن حفلات #موسم_جدة مع الفنان الكبير #راشد_الماجد

????الصالة المغطاة – مدينة الملك عبدالله الرياضية

???? ٤ يوليو #راشد_الماجد_موسم_جدة#مواسم_السعودية

سنعلن قريباً عن موعد بيع التذاكر@RashedTV @flynas @ZainKSA pic.twitter.com/3WIU5cEep5 — ????Rotana Music (@RotanaMusic) June 10, 2019

ويقام الحفل بالصالة المغطاة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم الخميس الموافق 4 يوليو من الشهر القادم.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات ”موسم جدة“ التي أطلقتها هيئة الترفيه، وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من 8 يونيو وحتى 18 يوليو.