”علي بابا“ تبيع ناطحة سحاب ”رأس التنين“ في بكين عبر مزاد إلكتروني

بيعت ناطحة سحاب في بكين بقمّة على شكل رأس تنين، كانت السلطات الصينية قد صادرتها من منشق ثري منفيّ في الخارج، الثلاثاء في مزاد إلكتروني في مقابل 5,18 مليار يوان (734 مليون دولار).

وطُرح البرج الضخم المؤلف من 40 طبقة، والذي يطل على المدرج الأولمبي لدورة ألعاب 2008، للبيع على مدى 24 ساعة في مزاد إلكتروني نظمته مجموعة ”علي بابا“ الصينية العملاقة.

وتابع أكثر من 145 ألف مستخدم للإنترنت هذا المزاد، غير أن شخصين فقط تقدما للمزايدة، فاز أحدهما بالمزاد وهو ممثل مجموعة عقارية كبرى، بعدما عرض مبلغًا يفوق بالكاد ذلك المحدد من المنظمين كحد أدنى للبيع.

وكان المبنى الذي صُممت قمته على شكل شدق خنزير يقذف النار، قد طُرح للبيع من جانب القضاء، بعد خمس سنوات على مصادرته إثر نفي الملياردير غوو وينغوي الملاحق من بكين التي تتهمه بالضلوع في فضائح فساد.

وقد دأب الملياردير المقيم في نيويورك، في السنوات الماضية، على انتقاد النظام الشيوعي والرئيس شي جينبينغ، متهمًا إياه باستهداف خصومه السياسيين من خلال حملته ضد الفساد.