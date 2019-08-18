بمشاركة عربية ودولية.. تونس تحتضن مهرجان ”السينما تحت النجوم“ (فيديو)

وسط مشاركة واسعة لنجوم عرب ودوليين، تنطلق اليوم الأحد الدورة الأولى من مهرجان ”السينما تحت النجوم“ في تونس، التي تستمر لغاية 3 سبتمبر / أيلول 2019، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والاتحاد الأوروبي والمركز الوطني للسينما والصورة.

وتدور فعاليات المهرجان في الهواء الطلق، وفي أربع محافظات في الجنوب التونسي، وهي قفضة وقابس وتطاوين ومدنين.

واعتبر مدير المهرجان عبد الوهاب حميدات، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أن فعاليات المهرجان ستربط الصلة بين محافظات الجنوب والشمال التونسي، مشيرًا إلى أنه سيقدم صورة إيجابية للسلطات والمستثمرين تدفعهم لإنشاء قاعات سينما في هذه المحافظات.

بدوره، أكد الناقد السينمائي ناصر السردي في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أن هذا المهرجان يعيد إلى تونس عادات قديمة تمثلت في ما يسمى ”السينما المتنقلة“ التي كانت موجودة في الستينيات والسبعينيات.

وشددت المخرجة السينمائية سلمى بكّار على أنه لا يمكن الحديث عن صعوبات تواجه السينما إذا كانت الإرادة متوفرة، مشيرة إلى ضرورة التشبث بالأهداف لإنجاح هذا المهرجان.