قمة الدول الصناعية السبع في فرنسا.. إجراءات أمنية مشددة وتحرك مضاد

تستعد فرنسا لاحتضان قمة الدول الصناعية السبع بين 24 و 26 آب/أغسطس الجاري، بالمنتجع السياحي بياريتز، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، خصوصًا مع تواجد عدد كبير من السياح، وتنظيم قمة مضادة من طرف جمعيات معارضة على الحدود الفرنسية الإسبانية.

وتعاقدت 80 منظمة فرنسية ودولية معارضة لأفكار وقرارات مجموعة السبع على الاجتماع في نفس التاريخ بمنطقتي أنداي الفرنسية وآرن الإسبانية، حسب موقع ”لوباريزيان“.

وسبق ذلك، تعليق الرئيس إيمانويل ماكرون بالقول إن ”هناك العديد من المجموعات العنيفة، فرنسية وأوروبية، قد ضربت موعدًا للقاء، كما يحدث للأسف كل مرة موازاة مع عقد قمة الـ7 أو قمة العشرين“.

وستفرض السلطات الفرنسية، لتوفير الأمن لقمة السبع التي تستهدفها عدة تهديدات، حصارًا تامًا على وسط المدينة ابتداء من 19 آب/ أغسطس، لا سيما على حي ”آرنيس دو بايرون“ الذي يضم المحكمة ومركز الشرطة.

كما ستفرض الدخول بتصريح لمنطقة أخرى منها، إضافة إلى وضع منطقة ثالثة تحت المراقبة المشددة، علمًا أن الموسم السياحي في أوجه.

وقد أكد إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبياريتز في شهر آيار/مايو المنصرم، والذي أشار إلى أنّ الإجراءات ستكون ”ثقيلة للغاية“ و“غير مسبوقة“، أن الأمن هو ”مسؤولية رئيسية لنجاح التظاهرة“.

ولم تحدد السلطات الفرنسية عدد القوات التي جندتها لهذه المهمة، لكن ماكرون شدد خلال زيارته التفقدية لبياريتز في شهر آيار/مايو المنصرم أن ”العدد كبير“.

وأضاف: ”سيتواجدون في بياريتز، ولكن أيضًا في انجليه وبيرون، وفي المدن التي تضم مواقع حساسة قد توحي للبعض بزرع الفوضى، سنعمل على أية انحرافات، أيًا كان نوعها“.