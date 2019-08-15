شاهد الفيل عندما ينقص وزنه (صور)

كشفت صور صادمة عما قد يكون أسوأ حالة تجويع وتعذيب لفيل في العالم؛ ما أثار غضب نشطاء حقوق الحيوان، وسلط الضوء على معاناة الحيوانات في سريلانكا.

وتظهر الصور أنثى الفيل النحيفة ”تيكيري“ البالغة من العمر 70 عامًا، وجميع أعضائها بارزة وواضحة بعد تجويعها لفترة غير معروفة.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، رغم حالتها المزرية، سيتم إجبار ”تيكيري“ على العمل في مهرجان بيراهيرا، وسترتدي زيًّا استعراضيًّا يغطي حالتها البائسة بينما تقدم العرض إلى جانب الفيلة الأخرى.

ويضم المهرجان البوذي الذي يمتد لعشرة أيام الحيوانات المزينة، إضافة إلى عدد لا يحصى من المؤدين، بما في ذلك الراقصون والبهلوانات والموسيقيون.

ونُشرت صورة ”تيكيري“ من قبل مؤسسة ”Save Elephant Foundation“ للاحتفال باليوم العالمي للفيل، وقالت: ”تيكيري تنضم إلى العرض في وقت مبكر كل مساء حتى وقت متأخر من الليل، كل ليلة لمدة 10 ليال متتالية وسط الضوضاء والألعاب النارية والدخان، وتمشي لمسافة عدة كيلومترات كل ليلة حتى يشعر الناس بالبركة خلال الحفل“.

وأضافت: ”لا أحد يرى جسدها النحيل أو حالتها الضعيفة بسبب زيها، لا أحد يرى الدموع في عينيها الناتجة عن تأثرها بالأضواء الساطعة التي تزين قناعها، ولا يرى أحد معاناتها في السير بسبب قيود ساقيها القصيرة، كيف نسمي هذا المهرجان نعمة، أو شيئًا مقدسًا، إذا كان على حساب معاناة الآخرين؟“

وحثت المنظمة رواد الإنترنت على مراسلة رئيس وزراء سريلانكا ومطالبته بإنهاء هذه الممارسة القاسية.