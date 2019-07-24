سريلانكا: لا أدلة تربط تنظيم داعش مباشرة بتفجيرات عيد القيامة

قال كبير المحققين في التفجيرات التي شهدتها سريلانكا في عيد القيامة، إن الشرطة لم تعثر على أدلة كافية تثبت أن عناصر من تنظيم داعش ضالعة بشكل مباشر في التفجيرات، رغم إعلان التنظيم مسؤوليته عنها.

وأودت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في كولومبو وفي شرق البلاد بحياة أكثر من 250 شخصًا، في أسوأ تفجيرات انتحارية منذ انتهاء الحرب ضد مقاتلي التاميل الانفصاليين في عام 2009.

وقال رئيس قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة، رافي سنيفيراتني، أمام لجنة برلمانية تحقق في الهجمات التي وقعت يوم 21 أبريل/نيسان: ”بناء على التحقيقات التي أجريت حتى الآن، لا توجد أدلة كافية لنقول إن هناك صلة مباشرة بين تنظيم داعش وهجمات عيد القيامة“.

وتقول الشرطة إن أعضاء في جماعتين محليتين غير مشهورتين، هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، نفذوا التفجيرات.

وقالت الشرطة في وقت سابق، إن بعض عناصر الجماعتين ربما تلقوا تدريبًا على يد تنظيم داعش في سوريا.