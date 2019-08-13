اكتشاف أثري عمره 2600 عام في هضبة جبل صهيون في القدس (صور)

اكتشفت مجموعة علماء تابعة لجامعة ”كارولينا الشمالية“ في أمريكا، آثارًا تعود إلى 2600 عام في هضبة جبل صهيون في القدس، ويعتقد أنها تكشف ما حدث من دمار وخراب خلال الغزو البابلي، حيث عثر الباحثون على طبقات من الخشب المحترق والرماد وقطع من الفخار ورؤوس سهام حربية ومجوهرات ذهبية على الطراز البابلي الشهير في تلك الحقبة.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن الباحثين، قولهم، إن ”طبيعة وموقع الآثار تشير إلى أنها تعود إلى حقبة الغزو، وبالتحديد عام 601 قبل الميلاد“.

يذكر أنه في تلك الفترة حاول ملك بابل نبوخذ نصر احتلال مصر، لكنه فشل وتكبد خسائر جسيمة، الأمر الذي أدى إلى نشوب عدة ثورات في بلاد الشام الخاضعة لسيطرته.

وتدعم الأدلة المكتشفة ما ذكره المؤرخون سابقًا، وهو أن نبوخذ نصر حاصر القدس وغزاها عام 587 قبل الميلاد، ثم نهب ممتلكاتها وجميع خزائن الدولة.

وقال الباحثون إن ”هذا الاكتشاف يشير إلى وقوع دمار وخراب واسع النطاق، فلا أحد يتخلى عن المجوهرات الذهبية بإرادته“.

ويعمل الفريق الآن على الكشف عن الآثار، إذ يبحثون عن مبنى مدفون مرتبط بالآثار المكتشفة حديثًا، وإنهم يتوقعون الوصول إليه بحلول عام 2020.

يذكر أن هذا يعد الاكتشاف الثاني في المنطقة خلال عام 2019 لمشروع جبل صهيون الأثري، الأمر الذي يعزز أهميته التاريخية والأثرية.