وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم

توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم، صباح الثلاثاء، في إسبانيا، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ“إرم نيوز“، أن سالم توفي بعد صراع طويل مع المرض في العاصمة مدريد، وسيدفن بجوار حفيده بحسب طلبه.

وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد موعد العزاء بالعاصمة المصرية القاهرة لاحقًا.

ولعب سالم – وهو من مواليد عام 1928 – دورًا رئيسًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة ”غاز شرق المتوسط“، التي يمتلكها.

وواجه سالم بعد ”ثورة يناير“ اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه بُرئ منها في عام 2014.

وأجرى سالم تسوية مع الحكومة المصرية بعد تنازله عن أراضٍ وعقارات ومنتجعات سياحية وفنادق بقيمة 5 مليارات جنيه و342 مليون جنيه، وهو ما يساوي 75% من ثروته الموجودة حاليًا.

وكان سالم، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية، اعتقل بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد ثورة الـ25 من يناير التي أنهت حكم مبارك، حيث حكم عليه غيابيًا في مصر بالسجن 7 سنوات وغرامات تزيد عن 4 مليارات دولار في عام 2011، بعد إدانته بغسل الأموال والكسب غير المشروع.