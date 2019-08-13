تعانُق الفن والطب.. صور لم تشاهدها من قبل للأحياء الدقيقة

كشفت مؤسسة ”القلب“ البريطانية، عن الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ”ريفليكشنز أوف ريسيرش“ السنوية، حيث تقدم الباحثون بالمسابقة بصور طبية مبهرة مثل فحوصات الرنين المغناطيسي والمجاهر؛ لتسليط الضوء على القلب وتعقيده وغموضه بشكل جديد.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تبرز هذه المسابقة السنوية أحدث الأبحاث بأمراض القلب والدورة الدموية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال الصور الجذابة.

وفي مسابقة العام الجاري، فازت طالبة الدكتوراه في جامعة ”كامبريدج إيونا كوسبرتسون“، بصورة تحمل عنوان ”بحر الخلايا“، وهي صورة مقربة لخلايا العضلات الملساء التي تحيط بالأوعية الدموية في الفئران، التي شبهها حكام المسابقة بحركات فرشاة للرسام الشهير ”فينسنت فان غوخ“.

كما فاز الدكتور ريتشارد تايسر، بالمركز الثاني، من خلال صورة لقلب جنين فأر، والفائز زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسطن.

بينما حصل على المركز الثالث فريق مكون من شيريل تان ومريم الشرقي والدكتور وينوك لابيدير والدكتوره ماريان بيرتاجنولي والدكتور آدم ليفاندوفسكي، من مركز أبحاث أكسفورد لأمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجامعة أكسفورد للطب بجامعة أكسفورد.

وتكشف صور الفريق، التفاعل المعقد بين القلب والدماغ، حيث توضح بعض تقنيات التصوير المختلفة التي يستخدمونها للتحقيق في هذه العلاقة، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والدماغ، والتصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب، والتصوير الفلوري للقلب والأوعية الدموية.

وتهدف هذه المسابقة للجمع بين الفن والعلم لتسليط الضوء على الأبحاث التي تهدف إلى تطوير فهمنا للقلب كعضو حيوي في كل الكائنات الحية، ووظائفه.

وقال أحد الحكام في المسابقة ورئيس قسم البرمجة في معرض العلوم في لندن ”جون أوشيا“، إنه ”تكشف لنا مهارة وخيال العلماء المشاركين في المسابقة العمليات الحيوية بطريقة جديدة رائعة“.