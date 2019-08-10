8 إطلالات ساخنة.. جنيفر لوبيز تقدم عرضًا مبهرًا في مصر (فيديو وصور )‎

أشعلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، حفلها الأول في مصر الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، مساء الجمعة، وسط حضور كثيف.

وظهرت جينيفر لوبيز، في الحفل بـ8 إطلالات مختلفة، وقدمت العديد من أغانيها واستعراضاتها التي تشتهر بها، وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفن إلى جانب بعض الوزراء في الحكومة.

ومع ختام الحفل وعدت جينيفر لوبيز، جمهورها بالعودة إلى مصر مجددًا خلال الفترة المقبلة، كي تستعيد معهم اللحظات السعيدة التي عاشتها.

وبادلت جينيفر لوبيز، جمهورها المحبة التي منحها إياها، حيث ردّت على اللافتات التي حملها الجمهور احتفالًا بعيد ميلادها الـ 50 في ختام جولتها الغنائية التي تحمل اسم ”It’s My Party“ (إنها حفلتي)، حيث رقصت النجمة العالمية وردت على اللافتات قائلًة:“أنا أيضًا أحبهم“.

يُذكر أن جنيفر لوبيز، عُرض مؤخرًا فيلمها ”Hustlers“ وهو من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، ويشارك ”لوبيز“ في الفيلم كل من: كاردي بي، وجوليا ستيلز، ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو، وغيرهم.