بالفيديو.. الجمهور المصري يفاجئ جينيفر لوبيز بعيد ميلادها

احتفل جمهور النجمة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز في مصر، بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة ووسط حضور عدد كبير منهم، تم تشغيل أغنية ’’هابي بيرث داي‘‘ وظل الحضور يرددون ’’هابي بيرث داي جنيفر‘‘ احتفالًا بعيد ميلادها الـ50.

فيما حرص منظمو الحفل الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، في مصر على تجهيز مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث تم تحضير مجسم كبير على شكل تورتة، مكتوب عليه ”عيد ميلاد سعيد جنيفر لوبيز“.

وانطلق أول حفل غنائي للمطربة جينيفر لوبيز في مصر، بنفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية ’’It’s My Party‘‘، والذي أبرز جمالها.

وقبل صعود جينيفر لوبيز على مسرح الحفل، أحيا الدي جي العالمي ’’رودج‘‘ فقرة موسيقية، أشعل بها حماس الجمهور، الذي ارتدى الملابس البيضاء، بناء على طلبات منظم الحفل اللبناني ربيع مقبل.

يُذكر أن حفل جينيفر لوبيز في مصر، يأتي ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم ’’It’s My Party‘‘ (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50.